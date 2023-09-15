Esenyurt'ta dakikalar içinde 130 bin liralık vurgun yaptılar!

Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir ütü paketleme atölyesine çalıntı araçla gelen hırsızlar, dakikalar içerisinde 130 bin TL değerinde kıyafet çaldı.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:27
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir ütü paketleme atölyesine giren 3 şahıs, dakikalar içerisinde 13 koli içerisinde bulunan yaklaşık 130 bin TL değerindeki kıyafeti çaldı.

Hırsızların çıkardığı sesleri fark eden mahalleli ise balkonlara çıkarak şahıslara bağırdı. Etraftan gelen tepkilere aldırmayan şahıslar olayın ardından kayıplara karışırken geldikleri aracın da Esenler’den çalındığı öğrenildi.

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"130 BİN TL GİBİ BİR ZARARIM VAR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan işyeri sahibi Hüseyin Küçük, "Beni komşular aradı, yaşanan hırsızlığı videoya çekmişler. Polisi de aramışlar, ben geldiğimde polis de buradaydı. Sonrasında karakola gittik ve ifade verdik. 130 bin TL gibi bir zararım var. Zararım daha da büyük olabilirdi ama komşular bağırınca kaçmışlar, anca 13 koli çalabilmişler. Zaten araç da çalıntıymış, Esenler’den çalmışlar. Araç sahibi arkadaş da karakola geldi" dedi.


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