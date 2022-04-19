Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdil Çakar (75) ile eşi Havana Çakar (68) yaşamını yitirdi.
Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi'nde oturan Abdil Çakar ile eşi Havana Çakar, dün ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu.
Çakar çiftinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde eve geldi. Çifti hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Çakar çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı
- Murda lakaplı rapçiye hapis cezası
- İSKİ'den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
- Eski çalışanlardan patronlarına gizli çekim iddiası
- Damper kazaları
- Tribün lideri, silahlı saldırıda öldürüldü
- Park halindeki minibüs alev alev yandı
- Kritik 'maske açıklaması'
- Kum fırtınası kazalara sebep oldu: 7 yaralı
- Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 90 bin liralık al
En Çok Okunan Haberler
-
- Şanlıurfa'da gazlı müdahale
- 74 yaşındaki İtalya Başbakanı Covid-19'a yakalandı
- Ünlü ekonomist 'doların geleceğini' yazdı
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...