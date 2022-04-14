Meteoroloji tarih verdi: Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak?

14 Nisan 2022 Perşembe, 07:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van’ın kuzey, Çankırı’nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Siirt merkezinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Meteoroloji’den yapılan son değerlendiremeye göre ise hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren artıyor. Haftalık hava durumu tahmin raporunu sosyal medyadan paylaşan yetkililer şu ifadeleri kullandı;

“(14 – 20 Nisan 2022) Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor”