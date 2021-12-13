Sobadan zehirlendi, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
İzmit'te, bir ay önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kerime Aksoy (79), yaşamını yitirdi.
Olay, 13 Kasım'da Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kerime Aksoy, Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksoy, Gebze'de özel bir hastaneye kaldırıp, yoğun bakıma alındı. Bir aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Aksoy, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi, yarın toprağa verilecek.
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