Sobadan zehirlendi, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

İzmit'te, bir ay önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kerime Aksoy (79), yaşamını yitirdi.

DHA
13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:24
Sobadan zehirlendi, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
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Olay, 13 Kasım'da Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kerime Aksoy, Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksoy, Gebze'de özel bir hastaneye kaldırıp, yoğun bakıma alındı. Bir aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Aksoy, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi, yarın toprağa verilecek.


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