Sobaya attığı jel hayatına mal oldu
Zonguldak'da, sobaya attığı jelin patlaması sonucu yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Hasbeyler köyünden Gülsüm ve Recep Ergenekon’un kızları Semra Ergenekon Tikici, evinde sobaya yakmak için attığı jelin patlamasıyla yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, jelin bittiğini düşünen Ergenekon, sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı. Bütün vücudu yanan Ergenekon için yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Adrese gelen ekipler ağır yaralanan genç kadını Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk etti. Burada yaklaşık 1 ay tedavi gören Ergenekon yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!
- Albümüyle korkuttu
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- 20'den fazla yurttaş ölmüştü: Müteahhide tutuklama!
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt