Sobaya attığı jel hayatına mal oldu

Zonguldak'da, sobaya attığı jelin patlaması sonucu yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:26
Sobaya attığı jel hayatına mal oldu
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Zonguldak'ın Hasbeyler köyünden Gülsüm ve Recep Ergenekon’un kızları Semra Ergenekon Tikici, evinde sobaya yakmak için attığı jelin patlamasıyla yaşamını yitirdi. 

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, jelin bittiğini düşünen Ergenekon, sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı. Bütün vücudu yanan Ergenekon için yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adrese gelen ekipler ağır yaralanan genç kadını Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk etti. Burada yaklaşık 1 ay tedavi gören Ergenekon yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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