Hamile eşini eski yanardağdan iterek ölmesine neden olan koca suçlu bulundu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:32

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:34

Kashif Anwar (29), hamile karısı Fawziyah Javed'i (31) 250 metre yükseklikteki tepeden aşağı iterek onu ve doğmamış çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu. Mahkeme Anwar'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.



İndependent'in haberine göre, itildiğinde yaklaşık 17 haftalık hamile olan Jawed, eski bir yanardağ olan Arthur's Seat'ten yokuştan aşağı yaklaşık 15 metre düşerek sürüklendi. Düşmesine neden olanın istismarcı kocası olduğunu ortaya çıkarmak için İskoçya başkentinin simgesel yapısının önünde Jawed'e ulaşan Daniyah Rafique'ye "Kocamın yanıma yaklaşmasına izin verme, beni itti" denildiği kaydedildi.



Başka bir tanık olan PC Rhiannon Clutton ise, Jawed'in kocasına 'evliliği bitirmek istediğini' söylediği için onu ittiğini ifade etti.

Anwar, perşembe günü (dün) Edinburgh Yüksek Mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anwar daha önce suçlamaları inkar etmişti.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUNUN KATİLİ OLDUN"

Olay yeri uzmanı olan polis Alastair Paisle, Yüksek Mahkeme'deki duruşmada Javed'in '12-15 metre arasında' aşağı düştüğünü tahmin ettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme hakimi, Anwar'ı minimum 20 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı sırada şunları söylediği kaydedildi:

"Çok özel bir birey olan Fawziyah Javed'i öldürmekten suçlu bulundun. O senin hamile karındı ve aynı zamanda doğmamış çocuğunun da katili oldun."







