Şoförler birbirine girdi! Bıçaklı, sopalı, tüfekli 'yol verme' kavgası: 2 yaralı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:37

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:50

Afyonkarahisar merkezdeki Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde bulunan minibüs durağında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 2 hat minibüsünün şoförleri Y.A. ve O.Ö. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından taraflar birbirine bıçak, sopa ve tüfekle saldırdı. Olayda O.Ö. sopa ile yaralanırken, Y.A. ise tüfekle dizlerinden vurulup, baldırından bıçaklandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Olay yerinde bir görgü tanığı tarafından çekilen görüntüde ise duvar kenarında yatan yaralı ile otobüse dayanmış yaralı yer aldı. Bir kişi ise olay yerinden vatandaşları uzaklaştırmaya çalışırken görüldü.

'ŞÜKÜRLER OLSUN VEFAT YOK'

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yok. Her iki tarafın da geriden gelen bir husumeti yok. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi.