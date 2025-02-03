Şoförler birbirine girdi! Bıçaklı, sopalı, tüfekli 'yol verme' kavgası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs şoförleri arasında yol verme nedeniyle çıkan tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

Şoförler birbirine girdi! Bıçaklı, sopalı, tüfekli 'yol verme' kavgası: 2 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:37

Afyonkarahisar merkezdeki Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde bulunan minibüs durağında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 2 hat minibüsünün şoförleri Y.A. ve O.Ö. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından taraflar birbirine bıçak, sopa ve tüfekle saldırdı. Olayda O.Ö. sopa ile yaralanırken, Y.A. ise tüfekle dizlerinden vurulup, baldırından bıçaklandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Olay yerinde bir görgü tanığı tarafından çekilen görüntüde ise duvar kenarında yatan yaralı ile otobüse dayanmış yaralı yer aldı. Bir kişi ise olay yerinden vatandaşları uzaklaştırmaya çalışırken görüldü.

'ŞÜKÜRLER OLSUN VEFAT YOK'

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yok. Her iki tarafın da geriden gelen bir husumeti yok. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi.


Etiketler: #afyonkarahisar #şoför

İlgili Haberler

Türkiye'de ilk! Afyonkarahisar'da hayvanını sokağa bırakana 72 bin lira ceza uygulanacak

Türkiye'de ilk! Afyonkarahisar'da hayvanını sokağa bırakana 72 bin lira ceza uygulanacak
Afyonkarahisar’da 'sarı serum' faciası: Hastanede hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar’da 'sarı serum' faciası: Hastanede hayatını kaybetti!
22 yıl hapisle aranıyordu... Jandarma Afyonkarahisar'da yakaladı

22 yıl hapisle aranıyordu... Jandarma Afyonkarahisar'da yakaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler