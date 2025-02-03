22 yıl hapisle aranıyordu... Jandarma Afyonkarahisar'da yakaladı

Afyonkarahisar'da 22 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

22 yıl hapisle aranıyordu... Jandarma Afyonkarahisar'da yakaladı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:20

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerde A.C.K., isimli şahsın kasten öldürme ve uyuşturucu madde satın almak suçlarından 22 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #Jandarma

İlgili Haberler

Silivri'de Ümit Özdağ için kurulan çadır jandarma tarafından söküldü

Silivri'de Ümit Özdağ için kurulan çadır jandarma tarafından söküldü
Jandarmadan 'kaçak kazı' operasyonu: Tosya'da 5 defineciye suçüstü

Jandarmadan 'kaçak kazı' operasyonu: Tosya'da 5 defineciye suçüstü
Jandarmadan Kırklareli'nde operasyon: 40 kaçak göçmen yakalandı

Jandarmadan Kırklareli'nde operasyon: 40 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler