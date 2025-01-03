Şoförlerin kaldığı kulübe kundaklandı
Batman'da belediye otobüsü şoförlerinin kullandığı kulübe, gece saatlerinde benzin dökülerek ateşe verildi. Kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Batman'da, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle kulübede maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürüyor.
Etiketler: #batman #kimliği belirsiz
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