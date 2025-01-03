Şoförlerin kaldığı kulübe kundaklandı

Batman'da belediye otobüsü şoförlerinin kullandığı kulübe, gece saatlerinde benzin dökülerek ateşe verildi. Kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şoförlerin kaldığı kulübe kundaklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:59

Batman'da, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle kulübede maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürüyor.


Etiketler: #batman #kimliği belirsiz

İlgili Haberler

Samsun'da 'kundaklama' iddiası: Araç küle döndü!

Samsun'da 'kundaklama' iddiası: Araç küle döndü!
Başakşehir'de kundaklama: İşyeri ve otomobili ateşe verdi!

Başakşehir'de kundaklama: İşyeri ve otomobili ateşe verdi!
Kundaklama şüphesi: Burdur'da park halindeki 5 halk otobüsü alev alev yandı!

Kundaklama şüphesi: Burdur'da park halindeki 5 halk otobüsü alev alev yandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler