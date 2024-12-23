Başakşehir'de kundaklama: İşyeri ve otomobili ateşe verdi!
İstanbul Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça dükkanına gelen kişi işyeri ve önündeki otomobili ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şüphelinin iş yerini ateşe verdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Olay, saat 00.00 sıralarında İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi oto yedek parçası satan işyerinin önüne gelerek, işyerini ve önündeki otomobili ateşe verdi.
Şüpheli alevler yükseldikten sonra koşarak uzaklaştı. Sitede bulunanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
"TEHDİT ALIYORDUK"
İşyeri sahibi Efe Aydın, "Yaklaşık bir aydır tehdit alıyorduk zaten canımızla, malımızla. En son yakacağını söyledi. Bu kişi benim halamın oğlu oluyor. Çok sayıda dosyası var. Şu an firar, geziyor. Tek şansımız itfaiyenin yakın olması. Otomobilde ve iş yerinde zarar var. Yan taraftaki komşumuzun araçlarına sıçrama olmuş" dedi.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Şüphelinin işyerini ve otomobili ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bidonda bulunan benzini otomobile ve işyerinin kepenklerine döktüğü, daha sonra da yakarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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