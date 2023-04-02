Şoförü bıçakla rehin alıp, yolcu otobüsünü kaçırdı

Zonguldak-Artvin seferini yapan otobüste bulunan bir yolcu, şoförü ve diğer yolcuları rehin alarak otobüsü kaçırdı. Olayda kaptan ve muavin yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:54
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Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık mevki üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, F.K. isimli yolcu tarafından bıçak zoruyla kaçırıldı.

Yolcuların ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Otobüs şoförüyle irtibata geçen jandarma ekipleri, Samsun-Ordu karayolu üzerinde otobüsü durdurmasını söyledi.

Ancak şoför otobüsün durdurulmaması yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Bu sırada, jandarmanın beklediği bölgeden geçen otobüsün ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler, şoförle telefonda konuşarak yolcu indirme bahanesiyle durmasını söyledi.

POLİS, OTOBÜSÜ DURDURDU

Bir işletme önünde duran ve o sırada jandarma ekiplerinin geldiğini gören F.K., otobüs şoförüne saldırarak, ekiplere uzaklaşmamaları halinde zarar vereceğini belirtti.

Jandarma ekipleri, F.K.’yi sakinleştirmeye çalıştığı sırada diğer yolcular otobüsten tahliye edildi. Bıçaklı şüphelinin tehditlerinin devam etmesi üzerine otobüs şoförü, otobüsü Çarşamba ilçesi istikametine sürmeye devam etti.

Bu sırada polis ekipleri otobüsü durdurdu. F.K., arka kapıda polisle konuştuğu sırada ön kapıdan gizlice giren jandarma ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı. 

Gözaltına alınan şüpheli jandarma tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayda, şoför ve muavin hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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