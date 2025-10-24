'Soğuk Savaş' davasında ikinci duruşma: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye!

“Soğuk Savaş” programına yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklu yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Soydemir ve Akgündüz tahliye edildi.

Soydemir ve Akgündüz, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. İlk duruşma, tutuklama kararının hemen ardından iddianamenin kabul edilmesiyle gerçekleşmişti. O celsede savcılık, iddianamedeki gibi iki sanık için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Bugün görülen ikinci duruşmada ise mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların alınmasına geçti.

"PLANLI VE KASITLI BİR HAREKET YOK"

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Boğaç Soydemir, “Olaydan sonra özür tweeti attım ve 3 milyon kişi tarafından attığım tweet okundu. Bahsi geçen sözün bir hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, şahsi hesabımdan özür mesajı yayınladım. Öncesinde ve sonrasında planlı veya kasıtlı bir hareket yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

"İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN 32 GÜNDÜR TUTUKLUYUM"

Tutuklu sanık Enes Akgündüz ise mahkemede yaptığı savunmasında, “Asla yapmadığım ve işlemediğim suçtan 32 gündür tutukluyum. Daha önce de bahsettiğim gibi, programa konuk olan sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi şerifi olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla programa gelmezdim. Ben Müslümanım, böyle dinimizle alay edecek bir şeyi yapacak birisi değilim. Orada tamamen programın gereği dolayısıyla dinlemek zorunda kaldım, soruyu anlamadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Savcı mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Soydemir ve Akgündüz hakkında ayrı ayrı; 7 ay 15 gün hapis cezası verilemesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli Youtube programında yayımlanan video ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmış, programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle 3 gün sonra iddianamede hazırlanmıştı.

İddianamede; Soydemir ve Akgündüz’ün 23 Eylül’de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğün’de alınan ifadeleri yer almıştı. Soydemir ve Akgündüz, iddianameye giren ifadelerinde suçlamaları reddetmiş ve kimseyi rencide etmeyi hedeflemediklerini söylemişti.