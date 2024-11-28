Soğuklar zirvede: Türkiye eksi 20 dereceyi gördü!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:14

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 20,3 derece ile Niğde’nin Konaklı Beldesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı: