Meteoroloji il il uyardı: 'Kuvvetli kar' geliyor!
Meteoroloji; Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır illeri için kuvvetli kar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
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