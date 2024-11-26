Meteoroloji il il uyardı: 'Kuvvetli kar' geliyor!

Meteoroloji; Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır illeri için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji il il uyardı: 'Kuvvetli kar' geliyor!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.


Etiketler: #doğu anadolu #kar yağışı #meteoroloji #uyarı

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji saat verdi... Doğu Karadeniz için 'kuvvetli fırtına' uyarısı!

Meteoroloji saat verdi... Doğu Karadeniz için 'kuvvetli fırtına' uyarısı!
Eğitime kar engeli: Okulların tatil edildiği iller açıklandı!

Eğitime kar engeli: Okulların tatil edildiği iller açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler