Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sohbet ederken 4 metre yükseklikten beton zemine düştü: Görüntüleri ortaya çıktı

16.03.2026 21:50:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ateş yakıp sohbet eden 3 arkadaştan biri, istinat duvarının üzerinde otururken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın düştüğü anlar ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi Sungurca Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerine otomobille gelen 3 arkadaş sokak üzerinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Bu sırada istinat duvarının üzerine oturarak sohbet eden Memduh Ortakçı, dengesini kaybederek kot farkı nedeniyle yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan evin beton zeminine düştü.

Hemen Ortakçı’nın yanına koşarak yardım etmeye çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Memduh Ortakçı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ortakçı’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Memduh Ortakçı’nın düştüğü anlar ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #kocaeli #düştü