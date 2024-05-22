'Sokak Hayvanları' için 4 Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu: 'Uyutulma' gündemde...

Yayınlanma: 22.05.2024 - 20:31

Güncelleme: 22.05.2024 - 20:31

Alınan bilgilere göre, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve Tarım ve Orman Bakanlıkları'nın yaptığı düzenleme çalışması, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim edildi.

Yenişehirlioğlu'nun, yarın hem AKP Grubu'ndan hem de akademisyenler ve ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.

Yaklaşık 10 gün sürecek çalışmanın ardından, sokak köpeklerinin toplanma süreci, bakımları, kısırlaştırma ve sahiplendirme konularında teşvik sağlanmasıyla ilgili bir yol haritası belirlenecek. Sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar ise masaya yatırılacak.

Taslak çalışma AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra TBMM Başkanlığı'na teklif olarak gönderilecek.

'UYUTMA MODELİ'

Ekonomi Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre, AKP'li kaynaklar, mevcut bakım, kısırlaştırma ve barınak yöntemlerinin yetersiz kaldığını ve sokak köpeklerinin popülasyonunun arttığını belirtti. Bu durumun toplum sağlığı açısından önemli bir sorun haline geldiğine dikkat çekildi.

Belediyelerin sorumluluğu altında olan bu sorunun, belediyelerin gücünü aştığını vurgulayan yetkililer, yeni düzenlemeyle her belediyenin barınak kapasitesi kadar köpeğin fotoğrafını çekerek kuracakları internet sitesinde sahiplendirme ilanları yayınlayacağını kaydetti.

Köpeklerin fotoğrafları internet sitesinde 30 gün bekletilecek, bu süre içinde sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak. Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerden sonra boşalan barınaklara yeni köpekler getirilecek ve süreç bu şekilde devam edecek. Yasal düzenlemede kırsal ya da kent ayrımı yapılmayacak.

"MERHAMET KOŞULLARI İÇİNDE"

AKP kaynakları, uyutma işleminin "merhamet koşulları içinde, acısız bir şekilde iğne kullanılarak gerçekleştirileceğini" belirtti.

Ayrıca, belediyelerin internet sitelerinden sahiplendirilen köpeklerin takibi yapılacak ve yeniden sokağa terk edilmelerini önlemek için çip takılarak sahiplenen kişilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanacak.