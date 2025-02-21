Sokak hayvanlarını unutmayın
Kış aylarında soğuk hava ve kar yağışı, sadece insanlar için değil, sokakta yaşayan hayvanlar için de büyük zorluklar getiriyor.
HAYVANLARIN Yaşam Hakkı Konfederasyonu (HayKonfed) Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, son yılların en yoğun kar yağışının başlaması nedeniyle hayvanların yiyecek ve sığınacak yer bulmakta zorluk çekmesini gündeme taşıdı.
Özdemir, köpeklerin 16, kedilerin ise yedi saat bir şey yememesi halinde öldüklerine dikkat çekerek yurttaşları, belediye başkanlarını ve kaymakamları göreve davet etti.
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