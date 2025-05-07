Sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açan ‘katliam yasası’ bugün AYM’de görüşülecek: 4 milyon hayvan tehlikede

Yayınlanma: 07.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2025 - 08:07

Sokak hayvanlarının toplatılması ve öldürülmesini öngören yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündeminde. Kamuoyunda “Katliam yasası” olarak adlandırılan yasa değişikliği bugün AYM’de görüşülecek. Kamuoyunda “katliam yasası” olarak da bilinen 7527 sayılı yasa, hem hayvanseverlerin hem de hukukçuların tepkisini çekiyor.

Hayvan hakları savunucuları Ankara’da yaşam nöbetine hazırlanırken hukukçular da düzenlemenin iptali için umutlu. Çamlıdağ, yasa değişikliğinin Anayasa’da güvence altına alınan “sağlıklı çevrede yaşama hakkı” ile “kişinin manevi varlığını koruma hakkı”nı ihlal ettiğini söyledi.

Yasanın, toplumu derinden sarsan katliam görüntüleriyle bireylerde elem ve ıstırap yarattığını belirten Çamlıdağ, “Toplu kısırlaştırma gibi bilimsel çözümler yerine öldürmeyi tercih etmek, insanın çevre hakkına da açıkça saldırıdır” dedi. “Barınak denen yerler hayvanlar için çıkışsız birer ölüm kampı haline getiriliyor” diyen Çamlıdağ, Türkiye’de mevcut barınak kapasitesinin 105 bin olduğunu, ülke genelinde ise dört milyon hayvan yaşadığını hatırlattı.

KEYFİ ÖLDÜRMEYE AÇIK

Yasada geçen “tehlike arz eden hayvanlar” ifadesinin net olmaması nedeniyle, düzenlemenin keyfi öldürmeye açık kapı bıraktığını vurgulayan Çamlıdağ, şu soruyu sordu: “Sürekli havlayan ama kimseye zarar vermeyen bir köpek kontrol edilemeyen davranışlar sergiliyor mu? Grip virüsü taşıyan bir hayvan bulaşıcı hastalık gerekçesiyle öldürülebilir mi?” Söz konusu belirsizliğin hukuk güvenliğini zedelediğini kaydeden Çamlıdağ, “Yapılan şey ötanazi değil; pazarlama taktiğiyle meşrulaştırılmaya çalışılan katliamdır” dedi.

NE OLDU?

- Ağustos 2024: Yasa yürürlüğe girdi.

- Ağustos-Eylül 2024: Çok sayıda belediye sahipsiz hayvanları toplamaya başladı. Barınaklarda yer kalmaması nedeniyle hayvanların “kayıtsız biçimde” öldürüldüğü iddiaları kamuoyuna yansıdı.

- Ekim 2024: Mersin, Konya, Elazığ ve Manisa gibi kentlerde çöplüklere atılan hayvan cesetlerinin görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı.

- Kasım 2024: Hayvan hakları savunucuları ülke genelinde protesto düzenledi.

- Aralık 2024: CHP ve TİP milletvekilleri, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

- Ocak-Mart 2025: Yasa gerekçesiyle sokakta hayvanlara yönelik şiddet olaylarında artış kaydedildi.