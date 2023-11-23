Sokak kedisi, her gün limana gelip fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bozhane Limanı’nda sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, "Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık" dedi.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:05
Sokak kedisi, her gün limana gelip fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışta, 2 gemi karaya otururken, ‘Kafkametler’ isimli gemi de battı. Dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki çok sayıda iş yeri de hasar gördü.

Bozhane Limanı’nda bir sokak kedisinin 6 yavrusu da fırtına da kayboldu. Sokak kedisi her gün geldiği limanda miyavlayarak yavrularını arıyor.

Bölgede amatör balıkçılık yapan Bünyamin Bülbül, "Biz balık tutmaya geldiğimizde burada yavruları vardı. Biz de besliyorduk. Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık. Kedi de muhtemelen burada yavrularını arıyor. Ani bir fırtına başlangıcı olduysa hepsi denize gitmiştir" dedi.


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