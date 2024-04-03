Müstakil evinin bir katını sokak kedilerine yuva yaptı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nurhan Canatar, evinin giriş katı ve bahçesini, sokakta güçsüz halde bulduğu kediler için yuvaya çevirdi.
Üç çocuk annesi Canatar, kedilerine daha geniş bir yaşam alanı sağlamak için şehir merkezindeki evinden Kahramankazan'da satın aldığı iki katlı müstakil eve taşındı.
Evin giriş katını kedilere tahsis eden Canatar, tellerle çevirdiği bahçede de kedileri için güvenli alan oluşturdu. Canatar, kışın evinin giriş katında ilgilendiği 60 kedinin bakımını, havaların ısınmasıyla bahçede onlar için ayrılan alanlarda sağlıyor.
Hayatını kedilere adayan ve 12 yıldır onlara adeta annelik yapan Canatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlardan korktuğunu, İstanbul'dan getirilen kedilerle korkusunu yendiğini ve sokakta bulduğu yavru kedilere evini açtığını söyledi.
Evinde himayesine aldığı kedi sayısı artınca Kahramankazan'da aldığı evin bahçesi ve bir katını kedilere göre dizayn ettiğini anlatan Canatar, sokakta bulduğu, kaza geçiren, hasta olan, doğum yapan kedileri evine aldığını söyledi.
Canatar, "100'ün üzerinde kedi vardı, çok fazla kedi sahiplendirdim. Yalnız başıma bunlara sahip çıkıyorum. Bana kedi getirdiler, söz verdiler 'Biz de sahip çıkacağız' diye ama hiçbiri sahip çıkmadı, bırakıp gittiler. Her şeyleriyle tek başıma ilgilendim. Hayvanların perişan olduğunu görünce aldım. Bu vicdan meselesi" dedi.
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