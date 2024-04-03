Müstakil evinin bir katını sokak kedilerine yuva yaptı

Canatar, "100'ün üzerinde kedi vardı, çok fazla kedi sahiplendirdim. Yalnız başıma bunlara sahip çıkıyorum. Bana kedi getirdiler, söz verdiler 'Biz de sahip çıkacağız' diye ama hiçbiri sahip çıkmadı, bırakıp gittiler. Her şeyleriyle tek başıma ilgilendim. Hayvanların perişan olduğunu görünce aldım. Bu vicdan meselesi" dedi.