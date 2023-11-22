Trafoya bu kez 'kedi' değil, sansar girdi

Sivas’ın Divriği ilçesinde elektrik trafosuna girerek arızaya neden olan sansar elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:44
Trafoya bu kez 'kedi' değil, sansar girdi
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Edinilen bilgilere göre şaşırtan olay Divriği ilçesi Şahin köyünde meydana geldi. Köylüler köyde elektrik olmayınca elektrik trafosunu incelemek istedi.

ŞALTERLER ATTI

Trafoyu inceleyen köylüler, şalterlerin attığını fark etti. Arızanın nedeninin trafoya giren Sansar olduğunu öğrenen köylüler hayrete düştü.

AKIMA KAPILDI

Aç kaldığı için direk tepesinde bulunan kuşları yemek için trafoya çıktığı düşünülen sansarın elektrik akımına kapılarak öldüğü anlaşıldı.


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