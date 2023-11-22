Trafoya bu kez 'kedi' değil, sansar girdi
Sivas’ın Divriği ilçesinde elektrik trafosuna girerek arızaya neden olan sansar elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre şaşırtan olay Divriği ilçesi Şahin köyünde meydana geldi. Köylüler köyde elektrik olmayınca elektrik trafosunu incelemek istedi.
ŞALTERLER ATTI
Trafoyu inceleyen köylüler, şalterlerin attığını fark etti. Arızanın nedeninin trafoya giren Sansar olduğunu öğrenen köylüler hayrete düştü.
AKIMA KAPILDI
Aç kaldığı için direk tepesinde bulunan kuşları yemek için trafoya çıktığı düşünülen sansarın elektrik akımına kapılarak öldüğü anlaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına yanıt
- Yılda iki zam dönemi bitti
- Terkoğlu'ndan Bahçeli'ye ilk yanıt
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Özgür Özel'den '50+1' açıklaması!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- EURO 2024'e lider gidiyoruz!
- Meclis’te küfür eylemi!