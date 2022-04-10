Sokak müzisyenlerine 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye taciz eden kişiler arasında kavga çıktı. Müzisyenlerden birine yumruk atıldığı belirtilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İzmit’te bir grup ‘Ramazanda alkol alamazsınız’ diyerek müzisyenlere saldırdı.
Saldırı, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde taciz eden kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı.
"ARKADAŞIMIZA YUMRUK ATTI"
Olay anında müzisyen arkadaşlarının yurttaşlar tarafından darbedildiğini belirten Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.
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