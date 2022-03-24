Alkol ve sigaraya zam geliyor

24 Mart 2022 Perşembe, 16:08

TELE 1’e açıklamalarda bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya geçen hafta yapılan 2 TL’lik zammın ardından alkol ile birlikte bir zammın daha geleceğini duyurdu.

Aybaş, “Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz” dedi.