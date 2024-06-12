Sokak ortasında darp... Çanakkale Valiliği duyurdu: 1 polis tutuklandı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 01:11

Güncelleme: 12.06.2024 - 01:11

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sokak ortasında iki kişiye darp uygulayan iki polisin görüntüleri gündem oldu.

Çan ilçesi Hacı İbrahim Bodur Caddesi üzerinde birkaç araca çarparak kaza yapan araç sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekibi tarafından yakalanan kişilerle polis arasında arbede çıktığı, polise yumruklu saldırı olduğu ileri sürülürken, polis tarafından darbedilen kişilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Darp sonrası hastaneye giden şüphelilerin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Çan Kaymakamlığı yetkilileri, iki polisin açığa alındığı ve gözaltında tutulduğu bilgisini paylaştı Polislerin mahkemeye çıkarılacağı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istedikleri öğrenildi.

BİR POLİS TUTUKLANDI

Son olarak Çanakkale Valiliği, Çan ilçesinde trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması sırasında yaşanan olayla ilgili görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan birinin tutuklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 11 Haziran Salı günü saat 00.30 sularında trafik kazası yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kazaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranış hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."