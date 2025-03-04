Sokak ortasında dehşet: 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp parasını çaldı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:16

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:16

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, okuldan çıkan 15 yaşındaki lise öğrencisi çocuk, otobüs durağında beklediği sırada saldırıya uğradı.

Şüpheli S.P., öğrencinin boğazına bıçak dayayarak telefonunu ve çantasındaki 150 TL’yi aldı. Şüpheli, kaçmadan önce kızı kalçasından bıçakladı.

Saldırıya uğrayan öğrenci, aldığı bıçak darbesiyle duraktaki banka yığıldı. O sırada durağa yanaşan özel halk otobüsünün şoförü ve yolcular, yaralı kızın yardımına koşarak onu yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi’ne götürdü. Buradan hastaneye sevk edilen öğrenci tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ 8 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 8 saat içinde şüphelinin izini sürdü. S.P., Cahar Dudayev Parkı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, olayın mahallede büyük üzüntü yarattığını belirterek, “Olay, muhtarlığın hemen önünde gerçekleşti ancak çocuğumuz sesini çıkaramamış, çünkü boğazına bıçak dayanmış. Emniyet güçleri çok titiz bir çalışma yürüttü ve şüpheli gece 02.00 sıralarında yakalandı. Çocuğumuzun durumu iyi ama böyle bir olayın yaşanması hepimizi derinden etkiledi. Toplum olarak daha duyarlı olmalıyız” dedi.