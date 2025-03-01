Kocaeli'nde okulun önünde öğrenciye bıçaklı saldırı!

İzmit ilçesinde okulunun önünde bacağından bıçaklanan B.K. adlı öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kocaeli'nde okulun önünde öğrenciye bıçaklı saldırı!
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İHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 14:08

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu önünde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen sebeple B.K. adlı öğrenci, okul dışından gelen kişiler tarafından sağ bacağından bıçaklandı. B.K. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.


Etiketler: #bıçaklı saldırı #kocaeli #okul #öğrenci

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