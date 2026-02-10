Sokak ortasında dehşet... 16 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle öldürüldü!

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Erkan Karadeniz (16), arasında husumet bulunan aynı yaşlardaki bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından şüpheli, av tüfeğiyle Karadeniz'e ateş açıp yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Karadeniz, kurtarılamadı.

Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.