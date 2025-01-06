Sokak ortasında dehşet: ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Sokak ortasında dehşet: ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:10

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILMADI

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #ATM #silahlı saldırı

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