Batman’da üzerinde uyuşturucu yakalanan yolcu tutuklandı

Batman’da üzerinde uyuşturucu madde yakalanan yolcu tutuklandı.

Batman’da üzerinde uyuşturucu yakalanan yolcu tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:28

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Batman’a gelen bir yolcu otobüsünde bulunan bir yolcu üzerinde yapılan aramda 288 gram Kokain uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli yolcunun tutuklandığı bildirildi.


Etiketler: #batman #yolcu #uyuşturucu

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