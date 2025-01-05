Batman’da üzerinde uyuşturucu yakalanan yolcu tutuklandı
Batman’da üzerinde uyuşturucu madde yakalanan yolcu tutuklandı.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Batman’a gelen bir yolcu otobüsünde bulunan bir yolcu üzerinde yapılan aramda 288 gram Kokain uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli yolcunun tutuklandığı bildirildi.
Etiketler: #batman #yolcu #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- İSKİ açıkladı!
- Özgür Özel'den açık çağrı
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Termometreler eksi 33 dereceyi gördü