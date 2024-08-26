Sokak ortasında eşini katletti: Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrık (43) tarafından sokak ortasında karnından bıçaklanan Senem Kıvrık (40), yaşamını yitirdi. Polis, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:43
Sokak ortasında eşini katletti: Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Olay, saat 08.00 sıralarında Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi.

Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık’ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.


muğla haberleri kadın cinayeti haberleri uzaklaştırma kararı haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da korkunç cinayet: Öldürüldüğü araziye gitmeden önce gizli numaradan aranmış

Samsun'da korkunç cinayet: Öldürüldüğü araziye gitmeden önce gizli numaradan aranmış
Milyarderlerin ölümüne sebep olmuştu... Süperyat faciasına cinayet soruşturması!

Milyarderlerin ölümüne sebep olmuştu... Süperyat faciasına cinayet soruşturması!
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Manisa tepkisi: İktidar engelleme imkanı varken yıllarca seyretti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Manisa tepkisi: İktidar engelleme imkanı varken yıllarca seyretti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler