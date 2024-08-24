Milyarderlerin ölümüne sebep olmuştu... Süperyat faciasına cinayet soruşturması!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 12:18

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:23

Bayesian adlı süperyat, 19 Ağustos Pazartesi günü Sicilya açıklarında batmış, bir kişi olay yerinde ölü bulunmuş, altı kişi de sonraki günlerde denizden çıkarılmıştı.

Yatın enkazından çıkarılan beş cesetten birinin de İngiliz milyarder Mike Lynch'e ait olduğu bildirildi.

İtalyan medyası, cesedi bulunan kişiler arasında Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth, avukatı Chris Morvillo ve Morvillo’nun eşi Nada’nın olduğunu duyurdu.

Savcı Ambrogio Cartosio, bugün düzenlediği basın toplantısında, ofisinin "kasıtsız adam öldürme soruşturması" başlattığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Bayesian isimli lüks teknenin 19 Ağustos'ta Sicilya açıklarında, kötü hava koşulları nedeniyle battığı bildirildi.

Fırtınanın denizde oluşturduğu su hortumları tekneye çarpınca, geminin direğinin kırıldığı ve yatın dengesini kaybederek dalgaların altına gömüldüğü tespit edildi. Sicilya'nın Palermo yakınlarındaki küçük bir balıkçı köyü olan Porticello'nun açıklarında arama çalışmalarına başlandı.

Geniş çaplı arama çalışmalarına dalgıç polisler, helikopterler ve deniz kuvvetleri ekipleri de dahil oldu.

DAVADAKİ SANIK AYNI GÜN ÖLDÜ

Bir zamanlar 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanımlanan Lynch, yazılım firması Autonomy'nin ABD'li teknoloji şirketi Hewlett-Packard'a 11 milyar dolara satılmasıyla ilgili dolandırıcılık iddialarına karşı kendini savunmak için son on yılın çoğunu mahkemede geçirdi.

Tekne gezisinin de Lynch'in ABD'de dolandırıcılık davasında beraat etmesini kutlamak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

59 yaşındaki milyarder, bir yıldan fazla bir süre ev hapsinde yaşadıktan sonra haziran ayında San Francisco'da jüri tarafından beraat ettirilmişti.

Batma haberinin duyulmasından saatler sonra, bu davadaki diğer sanık Stephen Chamberlain'in, İngiltere'nin Cambridgeshire kentinde koşu yaparken bir arabanın çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı.