Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 06:55

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta yürüyen Nurullah Kaçar, motosiklet ile yanına yaklaşan iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğradı.

Bacağından ve kolundan yaralanan Kaçar, sokaktaki bir eve sığınırken, şüpheliler ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, 4 adet tabanca, 10 adet de kalaşnikof kovanı bulundu. Boş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.