Yoga kursunda hipnoz edilerek cinsel saldırı iddiası!
Kağıthane'de özel yoga dersi alan F. N.'nin eğitmeni tarafından hipnoz edilerek cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi.
İnternette gördüğü bir ilanın ardından İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki yoga kursuna başlayan F.N., hipnoz halinde yarı uykulu şekilde eğitmenin cinsel istismarına maruz kaldığını ifade etti.
'CİNSELLİĞİN ÖNEMİNİ DEFALARCA ANLATTI!'
Özel ders aldığı sırada cinsel saldırıya uğradığını söyleyen öğretmen F.N., Sultangazi'de çalışıyordu. Kağıthane'deki yoga kursuna başlayan kadın beş ay boyunca kursa gitti. Kursta eğitmenin sürekli cinselliği övücü şeyler anlattığını belirten kadın, daha sonra yaşadıklarının ardından şikayetçi oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; önce öğrencisini hipnoz eden eğitmenin daha sonra yarı uykulu şekilde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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