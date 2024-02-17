Sokak ortasında kanlı infaz... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:46

Güncelleme: 17.02.2024 - 12:46

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde dün gece bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35), husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI!

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.