Sokak ortasında kanlı infaz... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
Husumetlilerinin sokak ortasındaki silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili çok sayıda zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde dün gece bir cinayet yaşandı.
İddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35), husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.
Göz Atın
Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI!
Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Cinayet haberleri gaziantep haberleri husumet haberleri Kurşun haberleri saldırı haberleri silah haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- 'AKP'ye bırakılamaz'
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!