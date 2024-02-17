Sokak ortasında kanlı infaz... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Husumetlilerinin sokak ortasındaki silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili çok sayıda zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:46
Sokak ortasında kanlı infaz... Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde dün gece bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35), husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

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Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI!

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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