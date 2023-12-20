Sokak ortasında kanlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!

Osmangazi'de sokakta çıkan tartışmanın ardından tabanca ile açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 08:46
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında silahlar patladı.

Edinilen bilgiye göre; Nilüfer Caddesi'nde art arda silah sesi duyan yurttaşlar dışarı baktıklarında bir kişinin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralının duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişi, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıda vurulan kişi ile şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


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