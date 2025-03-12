Sokak ortasında katledilen Fatma, defalarca şikâyette bulunmuş

Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 12.03.2025 - 15:11

İzmir Ödemiş’te eski sevgilisi Olgun Gacar tarafından başı yere vurularak öldürülen Fatma Kara’nın, daha önce de şiddete maruz kaldığı ve uzaklaştırma kararının süresinin dolduğu ortaya çıktı.

Ödemiş’in Türkmen Mahallesi’nde dün gece saat 01.30 sıralarında Fatma Kara, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Olgun Gacar ile buluştu. İkilinin konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. Çevredekilerin tanıklık ettiği kavga sırasında saldırgan Gacar, Kara’nın başını defalarca yere vurarak canice katletti.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatma Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı, ardından memleketi Aydın’ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

‘KENDİME HAKİM OLAMADIM’ DEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Olgun Gacar’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Gacar, cinayeti şu sözlerle itiraf etti:

"Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim."

Mahkemeye çıkarılan Gacar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Fatma Kara’nın, Olgun Gacar tarafından daha önce de darbedildiği, bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak sürenin dolduğu öğrenildi. Kara’nın şikâyeti üzerine açılan dava ise hâlâ devam ediyordu.

2016 yılında annesini kanser nedeniyle kaybeden Fatma Kara, bir dönem çağrı merkezinde çalışmış, son dönemde ise çocuk bakıcılığı yapıyordu. Cinayetin, çalıştığı evin yakınında gerçekleştiği belirtildi.