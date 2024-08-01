Sokak ortasında köpeğine eziyet eden şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı
Eskişehir’de sokak ortasında köpeğine eziyet ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Eziyet ettiği köpeğin ise başka birisine sahiplendirilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.
Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak’ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şahsın köpeğine küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı. Eziyete maruz kalan köpeğin ise başka birisine sahiplendirilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.
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