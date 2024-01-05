Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1 kişi hayatını kaybetti!

Bingöl’de N.K. adlı bir kişiye sokak ortasında ateş açıldı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan N.K.'nin kurtarılamadığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:50
Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1 kişi hayatını kaybetti!
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Bingöl merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi İnönü Caddesi’nde silahlı saldırı yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından N.K. adlı kişiye ateş açıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI!

Saldırı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan N.K., kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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