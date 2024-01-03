Kadıköy’de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı

Kadıköy’de bir tekel bayisinin önünden motosikletle geçen şahıs, dükkana silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği dükkan çalışanı yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:30
Kadıköy’de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı
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Olay, Kadıköy’de Caferağa Mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde dün saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, dükkanın önünden hızla geçtiği sırada silahla 3 el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden biri tekel bayisinde çalışan Arif Çabuk adlı kişiye isabet etti. Arif Çabuk ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yurttaşı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri tekel bayi sahibini ifadesinin alınması için karakola götürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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