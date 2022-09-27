Sokak ortasında öldüresiye darbetti, o anları sosyal medyasında paylaştı
Sakarya’da iddiaya göre bıçaklanan arkadaşının intikamını almak isteyen şahıs, sokak ortasında öldüresiye darbettiği kişiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
İddiaya göre sokak ortasındaki darp olayı, geçen günlerde Serdivan ilçesinde yaşanan kavgada K.A. isimli gencin bıçakla yaralanması sonrasında yaşandı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
G.Ö. isimli şahıs, arkadaşı K.A.’yı bıçakladığını iddia ettiği bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye darbederek hastanelik etti. G.Ö. isimli şahıs o anları sosyal medya hesabında da paylaştı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; şahsın, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi öldüresiye darbettiği esnada, küfür ve hakaretler ettiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
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