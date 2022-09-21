Adana'da 'terör örgütü IŞİD adına darp' iddiası: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Adana'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu ve IŞİD adına "darp" eylemine karıştığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana'da terör örgütü IŞİD'le bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan A.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Müşteki H.K'yi darbettiği gerekçesiyle sanık hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit" suçlamasıyla Adana 31. Asliye Ceza Mahkemesince ayrıca yargılama yürütüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, A.T'nin IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde IŞİD mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.
A.T'nin IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, telefon görüşmelerin kayıtlarına göre "örgütsel bilinci ayakta tutabilmek ve örgüte katılımı sağlamak" adına faaliyet yürüttüğü, kentte örgüt adına "darp" ve "tehdit" olaylarına aktif şekilde katıldığı ve sosyal medya hesabından DEAŞ lehine paylaşımlar yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede ifadesine yer verilen A.T. suçlamaları kabul etmedi.
Video Haberler
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
- 'Ayşe hanım' yer fıstığı hasat edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'