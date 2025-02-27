Sokak ortasında silahlı saldırı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 18:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 18:00

Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı'nda minibüs şoförü Mustafa S., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen işçi Fatih Cura ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa S. tabancayla Cura’ya 6 el ateş etti. Cura kanlar içerisinde yere yığılırken Mustafa S. kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cura, bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa S.’yi suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.