Batman’da araç içinde silahlı saldırıya uğradı!
Kent merkezinde arkadaşlarıyla birlikte araç içerisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Rojhat Keskin adlı şahıs, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde Rojhat Keskin (25), arkadaşlarıyla birlikte araç içerisinde oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Keskin, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayla ilgili incelemesini sürdüğü belirtildi.
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