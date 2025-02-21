Batman’da araç içinde silahlı saldırıya uğradı!

Kent merkezinde arkadaşlarıyla birlikte araç içerisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Rojhat Keskin adlı şahıs, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da araç içinde silahlı saldırıya uğradı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:22

Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde Rojhat Keskin (25), arkadaşlarıyla birlikte araç içerisinde oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Keskin, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayla ilgili incelemesini sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #araç #batman #saldırı #silah

İlgili Haberler

6 mermi isabet etti! İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

6 mermi isabet etti! İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Öğretmene okulda silahlı saldırı!

Öğretmene okulda silahlı saldırı!
Silahlı saldırıya uğradılar, araçları ateşe verildi: Kirayı geciktik diye yaptılar

Silahlı saldırıya uğradılar, araçları ateşe verildi: Kirayı geciktik diye yaptılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler