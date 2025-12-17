Sokak ortasındaki şiddet görüntülerine tepki yağmıştı... Eşinin silah çekip darbettiği Yağmur: Hamile kaldım evlendik şiddet başladı

Kağıthane’de Yağmur Serin E. (21) daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E. (21) tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedildi. Kadının 'Yardım edin, polis çağırın' diye ağladığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden ve sonrasında polis tarafından yakalanan Bilal E. tutuklandı. Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., "Tecavüz oldu. Hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Olay günü 'Seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diye tehdit etti. Böyle bir insanla yuva kurduğum için çok pişmanım" dedi.

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur Serin E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.' den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur Serin E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk eve girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur Serin E.’nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın, yardım edin' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından Yağmur Serin E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Bilal E.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit hakaret' suçlarından tutuklandı.

''HAMİLE KALDIĞIMI ÖĞRENDİM''

Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., "2024 Ocak ayında eşimle tanıştım. Bir birlikteliğimiz oldu. Tecavüz oldu; uyuşturucu kullandığı için. Sonra ben hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben hep sustum, çocuğum için sustum. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Yine yapmaya devam ediyordu. Karışınca şiddete meyil oluyordu. Ailesi de buna şahit. Ailesi de her zaman biliyordu bana şiddet uyguladığını, vurduğunu, bağırdığını. Ailesi de birşey diyordu ama ailesini de hiçbir zaman dinlemedi. Babasına, annesine de aynı şekilde bağırıyordu. Sonra ben babamın evine geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Boşanma davamı açtım. Uzaklaştırma kararımı aldırdım" dedi.

''ÖNCE SENİ ÖLDÜRECEĞİM SONRA DA KENDİMİ'' DİYE TEHDİT ETTİ

Yağmur Serin E. "Babamın evine gelip kapıları yumruklamalar, camları kırmalar, sonra tehditler, mesajlar, resimler bana, silah resimleri gönderiyordu. Sonra ben kızımı aldım birkaç gün önce. Tekrar ertesi gün ablasıyla görüştüm. Getirmemi söyledi. Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan, taksiden verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kenara çekti. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Camdan bizi gören bir kadın 'Bırak kızı diyerek' dikkatini dağıttı. O sırada yukarı doğru koşmaya başladım kameralardaki gibi. Sonra telefonlarımı almaya çalıştı polisi aramayayım, kimseye haber vermeyeyim diye. İzin vermeyince ilk önce kafa attı, sonra da dövmeye başladı. Silahı çıkarttı. Bana yaklaşıp bana yardım etmek isteyen insanlara da silah çekti; 'Yaklaşmayın, silahım var, sıkarım' diyerek. Hiçbirşey yapamadım. Sadece 'Polis çağırın' diye bağırmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

''BÖYLE BİRİYLE YUVA KURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM''

Yağmur Serin E., "Benim durumuma kimse düşmesin. Ben bilmiyordum böyle bir insan olduğunu. Böyle bir insan da değildi. Daha sonra değişti. Kimse yaşamasın istiyorum böyle bir hayatı. Ben hiç düşünmezdim bugüne geleceğimi, böyle olacağını. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şu an içerideymiş. Ben hala karakollarda savcılıklarda uğraşıyorum, gidiyorum. Bana yaptığı tehditleri, şikayetleri veriyorum. Benim yerimde bir başkası da olabilirdi, sizin bir kızınız da olabilirdi, bir akrabanız da olabilirdi. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Hak edenin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Böyle bir insan olduğu için ben de çok pişmanım. Böyle bir insanla ben de yuva kurduğum için çok pişmanım" diye konuştu.