Sokak röportajında karı kocanın ekonomi kavgası: "Şükret biraz, her şey çok iyi"

19 Kasım 2021 Cuma, 17:26

Medyali TV'nin YouTube kanalında yurttaşlara ekonominin gidişatıyla ilgili sorular soruldu.

Sorulara yanıt veren karı kocanın tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Ekonominin iyi olduğunu iddia eden erkek, karısının "Alım gücü düştü" açıklamasına karşılık "Şükret biraz, her şey çok iyi" dedi.

Röportajın ilerleyen dakikalarında "Her şey çok iyi, buna da şükür. Kazan kaynıyor karnımız doyuyor" dedi. Eşi ise aynı soruya "Ekonomi kötü" diye yanıtını verirken oylarını Erdoğan'a vereceklerini söyleyen çift, ekonomi konusunda bir türlü anlaşamadı.