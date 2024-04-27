Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, ilişkilerinizde sorunlar bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve yönsüz hissedebilirsiniz. Gereksiz riskler almamanız gereken bir gün, düşüncesiz adımlar atmayın. Hata yapmaya açıksınız. Sabırlı ve sakin olmalısınız.
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