Sultangazi'de garip anlar... Asker eğlencesinde saç saça baş başa kavga!
Sultangazi'de asker uğurlama eğlencesine katılan davetliler arasında kavga yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün saat 22.00 sıralarında askere gidecek olan bir kişi için arkadaşları biraraya geldi.
Eğlence için hazırlık yapıldığı sırada bir binanın önünde oturan genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Saç saça baş başa kavgaya tutuşan genç kızlar, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı.
Kavgayı eğlenceye katılan diğer davetliler güçlükle ayırdı.
Kavganın sona ermesiyle eğlenceye katılanlar, araç konvoyu düzenledi. Kavga anları, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası yansıdı.
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