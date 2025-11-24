Sokaklara çıkan kadınlar, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yaptı: Susmayacağız!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Genç Feministler Platformu’nun çağrısıyla İstanbul’da Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar, artan şiddet olaylarına, cezasızlık politikalarına ve eşitsizliğe karşı seslerini yükselterek yaşam hakları ve özgürlükleri için mücadele çağrısı yaptı.

‘ÜNİVERSİTELER BİZİM’

Eylemde Genç Feministler Federasyonu adına konuşan Mergen Arıtürk, “Aile dayatmalarına geçit vermeyeceğiz” diyerek Rojin Kabaiş, Hilal Özdemir ve Meliha Keskin için adalet talebinde bulundu. Üniversitelerdeki baskıya, güvenliklerin yalnızca öğrencileri susturmasına, kadın ve LGBTİQ+ düşmanı politikalara karşı çıktıklarını ifade eden Arıtürk, “Üniversiteler bizimdir, direne direne kazanacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Birgül Karababa da kadın cinayetlerinin politikalardan beslendiğini, cezasızlık ve kötü yönetimin şiddeti artırdığını vurguladı. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediklerini belirten Karababa, “Bir kadın daha eksilmeyeceğiz, eşitlikten ve özgürlükten vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Devletin gerçekleri gizlediğini ileri süren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Temsilcisi Vahide Şevval Argunşah ise “Kadınların ölümü şüpheli, iktidarın ihmali kesin” diye konuştu. Argunşah, İstanbul Sözleşmesi’nin hayati olduğunu vurguladı.

‘ŞİDDETİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ’

Kadın Dayanışma Komitesi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bir araya geldi. Eylem öncesi polisler yoğun güvenlik önlemi alırken eylemciler “Şiddet iktidarını yıkacağız” diyerek Şişli Camisi’ne yürüdü.