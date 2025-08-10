'Sokakta böyle çıplak gezmeyin' deyip saldırdı!

İstanbul Bahçelievler'de, iddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, başka bir kadına "Böyle çıplak gezmeyin, çocuklarımız var" dedi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki yurttaşlar, iki kadını ayırmak için devreye girdi.

“POLİS ÇAĞIRIN” DİYE YALVARDI

Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğradığı iddia edilen kadının “Polis çağırın” diye yardım istediği görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI ARAYA GİRDİ

Kavga, çevredekilerin yoğun çabasıyla son buldu. Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken yurttaşların tarafları sakinleştirme çabaları da kameralara yansıdı.