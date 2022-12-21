Sokakta kadınların başına 'odunla' vuran erkek tutuklandı

Karaman'da, sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan fabrika işçisi Adnan Tartan (33), tutuklandı.

DHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:59
Sokakta kadınların başına 'odunla' vuran erkek tutuklandı
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Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez ile Ağılönü köyünde akşam saatlerinde başlarına odunla vurulması sonucu yaralanan kadın sayısı artınca soruşturma başlattı.

3 ay içinde yapılan saldırılara ilişkin çalışma yürüten polis, 1500 dakikalık görüntüleri izleyip, şüpheliyi tespit etti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

2'si köyde olmak üzere 10'un üzerindeki saldırının failin, fabrika işçisi Adnan Tartan olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Tartan, sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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